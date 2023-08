Kolm kõrgkooli sukelduvad suvekoolis mehitamata lennunduse maailma

Esmakordselt kolme kooli koostöös toimuva suvekooli eesmärk on luua sünergia mehitamata lennunduse tsiviil- ja militaarvaldkondade vahel. Suvekool toimub Eesti Lennuakadeemias ja Eesti Kaitseväe keskpolügoonil.

«Suvekool on lennuakadeemia jaoks märgiline, sest käsitletakse meie fookusvaldkonna ehk mehitamata lennunduse ning side-seire-navigatsiooni teemasid, millel on nii militaar- kui tsiviilmaailmas võtmeroll,» rääkis Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor Maiken Kull.

Ta lisas, et koostööst tekkiv sünergia aitab panna aluse kombineeritud väljakutsete lahendamisele, ning avaldas lootust, et selline suvekool on pikaajalise akadeemilise traditsiooni algus kolme akadeemia koostöös.