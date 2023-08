Metsküla kooli laste vanemad ei otsi veel uut kooli: «Äkki on veel võimalus midagi muuta»

Paraku pole keskset organiseerimist ka haridus- ja teadusministeeriumi poolt. «Sellist ühist arusaama ei ole kellelgi. Loogiline oleks, et kui nii suur koondamine toimub, siis võiks see süsteemselt minna, kuid hetkel on kõik teadmatuses ja ootavad oma personaalseid teateid. Tegelikult mingit selgust ei ole,» ütles Altmann.

Lapsevanemad pole lootust kaotanud

Kümme päeva enne kooliaasta algust ei ole Metsküla algkoolis ükski lapsevanem loobunud mõttest, et Metsküla algkool jätkab tegevust. «See usk, tahe ja soov on nii suur, et kõik siiralt usuvad, et midagi on võimalik veel muuta,» lausus Altmann. «Hetkel me ootame vastust enda kirjale, et me sooviks homme kohtuda volikogu ja vallavalitsusega, et arutada veel kord võimalusi ja siis ilmselt otsuseid langetada laiemalt,» lisas Altmann.

«Ma ise olen ka lapsevanem selles koolis ja saan aru, et see tundub jabur, et kuidas me veel ei ole midagi muutnud. Aga meil on kogu aeg see usk nii suur olemas, et äkki on veel võimalus midagi muuta,» selgitas Altmann, miks ei ole lastele veel uut kooli otsitud. Ta märkis, et kõige lähem kool on 18 kilomeetri kaugusel ning paljud pered on öelnud, et siis nad lahkuvad sellest vallast.