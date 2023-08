Eestlased naasevad rahvusvaheliselt olümpiaadilt kahe pronksiga

Teooriavoorus arvutasid õpilased, kui palju mõjutas asteroidi tabanud NASA kosmoseaparaat selle orbiiti. Samuti leiti, et kuigi Kuu on Maa poole suunatud alati sama küljega, siis Maalt on tegelikult vaadeldav rohkem kui pool Kuu pinnast. Andmeanalüüsivoorus leidsid õpilased kaksiktähtede värvi abil Linnutee naabergalaktika kauguse ning reprodutseerisid 2022. aastal üksiku musta augu avastanud uurimisrühmade tulemusi.

Alates 2016. aastast on Eesti koos Tšehhiga korraldanud ühist astronoomia treeninglaagrit, mis on õpilastele ettevalmistumisel suureks abiks. Ta lisas, et 10. klassi lõpetanud noortele oli tänavune olümpiaad heaks aluseks, et järgnevatel aastatel juba säravamate medaliteni püüelda.