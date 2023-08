Kataloonia tippülikoolid hakkavad kasutama Eestis loodud IT-lahendust

Cybernetica tegevjuhil Oliver Väärtnõul on väga hea meel, et Cybernetica kogemus andmevahetusplatvormide arendamisel on leidnud järjekordse tunnustuse. «Varasemalt oleme olnud rahvusvahelisel skaalal väga edukad X-tee riikidevahelise andmevahetuseplatvormi tegemisel ja kõrge turvalisuse tagamisel. On ainult positiivne, et saame sealt saadud kogemuse tuua üle hariduse valdkonda ja seda taaskord rahvusvahelisel tasandil. Kataloonia regiooni loodav andmevahetuse ökosüsteem annab kindla ja laiaulatusliku baasi, et Hispaania ülikoolisüsteemi veel enam digitaliseerida,» lisas Väärtnõu.