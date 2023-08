Eesti saadab kutsevõistluste EM-ile 19 noort

EuroSkills on üleeuroopaline kutsemeistrivõistlus, mis toimub sel aastal 5.–9. septembril Poolas Gdanskis. Selleaastane võistlus toob kokku 600 kuni 25-aastast noort 32 riigist üle Euroopa. Samuti on võistlejate kõrval oma panuse andmas 500 eri valdkonna eksperti. Kohapeale on oodata ligi 100 000 külastajat, kelle ees toimub 43 erinevat kutsevõistlust.

Eesti osaleb võistlusel juba kaheksandat korda. Sel aastal on Eesti esindatud 19 noorega lausa 18 võistlusalal. Esindatud on sõiduautotehnik, plaatija, veevärgi tehnik, ehituspuusepp, graafiline disainer, kokk, rätsep, florist, elektrik, keevitaja, maastikuehitaja, vastuvõtu administraator, restoraniteenindaja, müürsepp, ehitusviimistleja, IT süsteemide spetsialist ja tarkvaraarendaja, samuti on Eesti esindatud ettevõtlusoskuste võistlusel.