Haridustöötajad: kooli nutikuse taga on eelkõige inimesed, mitte tehnoloogia

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor Jaan Aru püstitas küsimuse, kas nutikas kool on see, kus on palju nutividinaid, ning vastas ise, et mitte ilmtingimata.

«Minu unistuste kool on see, mis õpetab lapsi oma asjadega hakkama saama, iseennast juhtima. Ja nutikad lapsed ise valivad, millal neil on vaja tehnoloogiat, nutividinaid, tehisaru. Nad oskavad neid kasutada ja teavad, millal ja milleks neid vaja on. See on nutikas kool,» rääkis Aru.

Oluline on oskus puhata

Koolitaja ja psühholoog Andero Teras kommenteeris õpetajate läbipõlemist ja toonitas, et kui õpetaja hakkab läbi põlema, siis on oluline teada saada, mis faasis ta on. «Tihtilugu defineeritakse läbipõlemine siis, kui ollakse juba töövõimetu. Sa pead hakkama märkama esimesi läbipõlemise tunnuseid, kui sa päeva tipphetkel, loominguliste asjadega tegelemise ajal, paned hoopis hindeid sisse,» rääkis Teras.

Tema sõnul on teine asi oskus võtta puhkust. «Sa ei pea kartma seda, kui vajad lisapuhkepäeva või viimast tundi enda jaoks. Kolmas asi läheb kollektiivsele tasandile. Tuleks kuulata kolleegi, kes sulle ütleb, et viimasel ajal sul on raske olnud, võibolla hoopis teed seda või toda ja sa ei saada toda kolleegi „pikalt“ vaid ikka kuulad teda,» rääkis Teras.

Nutisõltuvust tuleb ravida nutikalt