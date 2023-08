Noored Kooli programmi kaudu alustab tööd 40 värsket õpetajat

«Häid kandidaate oli sel aastal palju ning on julgustav, et õpetajaks tahavad saada väga erineva taustaga inimesed,» sõnas Noored Kooli valikujuht Anna Leena Raud.

«Näeme selgelt, et programm kõnetab tugeva missioonitundega inimesi, kes tahavad teha mõtestatud tööd ja panustada ühiskonna probleemkohtade lahendamisse,» kommenteeris Noored Kooli tegevjuht Annika Küngas. «Meil on väga hea meel, et mitmed osalejad olid nõus töötama just Ida-Virumaal ja saama sealse kogukonna osaks.»