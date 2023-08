Haridusprogrammis alustavad kümme uut füüsikaõpetajat

Teisel hooajal valiti programmi õpetajad Anton Leppik Tallinna Vabast Waldorfkoolist ja Laagri koolist, Aune Nigol Tallinna Inglise kolledžist ja Laagri koolist, Kairit Loodus Jüri gümnaasiumist, Kateryna Huseva Tallinna Mustamäe reaalgümnaasiumist, Lauri Kõlamets Tartu Raatuse koolist, Merit Baranin Tallinna 32. keskkoolist, Merit Eier Vändra gümnaasiumist, Pille Mänd Uhtna põhikoolist, Hele-Riin Kutsar Kilingi-Nõmme gümnaasiumist ja Julia Tsõgankova Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumist.

Ettevõtted ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Nordecon ja Metrosert lõid koostöös haridusmaastiku eestvedajatega füüsikaõpetajatele suunatud programmi Lae End, et viia parim õppekogemus kättesaadavaks kõigile füüsikat õppivatele põhikoolilastele üle Eesti.

Eesti Energia juhatuse liikme Raine Pajo sõnul on Eesti majandusarengu hoogustamiseks ja rohepöörde väljakutsetega tegelemiseks vaja insenere, kes töötaksid välja ja viiksid ellu lahendusi, millel hakkab tuginema meie tulevikumajandus. «Paraku on täna puudu tuhandeid noori insenere, kelleta võivad Eestile olulised projektid tegemata jääda,» ütles Pajo, lisades, et just tublidest füüsikaõpetajatest ja inspireerivatest füüsikatundidest sõltub inseneride järelkasv.

Rakvere Reaalkooli füüsikaõpetaja ja Lae End programmi esimese hooaja osaleja Laura Herm märkis, et praktiline õpe oli kasulik ning lisaväärtuse andis teiste füüsikaõpetajatega kogemuste ja emotsioonide vahetamine. «Olen ise väga rahul ja tänan korraldajaid sellise suurepärase programmi loomise ja läbiviimise eest. Usun, et sütitades õpetajate silmis sära, kandub see ühel või teisel viisil edasi ka meie tundidesse ja õpilastele.»

Koolitusprogrammi lõpetamisel pälvivad osalejad õpetajate 2023. aasta keskmise palga suuruse preemia ja uuenduslikud Praktikali füüsikaõppe komplektid oma koolis kasutamiseks.