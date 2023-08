Õiguskantsler: õigusaktid ei takista koolides erivajadustega lastele vajaliku toe pakkumist

Eesti Eripedagoogide Liit palus õiguskantsleri hinnangut, kas koolides on tagatud tugi ka hariduslike erivajadustega lastele olukorras, kus õigusaktidega ei ole praegu kehtestatud nõuet, et hariduslike erivajadustega õpilaste klasside õpetajal peavad olema lisaks muudele kompetentsidele ka eripedagoogilised kompetentsid.

«Mõistan teie seisukohta ja nõustun, et hariduslike erivajadustega lapsi tuleb õppetöös neile sobivalt toetada. Põhiseaduses ei ole sätestatud, kuidas täpselt tuleb lastele hea haridus tagada. Pole alust öelda, et praegu õigusaktidega paika pandud õppekorraldus ei võimalda pakkuda hariduslike erivajadustega lastele vajalikku tuge,» märkis Madise.

Ta tõi esile, et riigikogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestanud õppekorralduse, mille järgi peaksid igal õpetajal olema elementaarsed oskused hariduslike erivajadusega õpilaste õpetamiseks. Selle eest, et koolis töötaval õpetajal on vastavad oskused olemas, vastutab kooli juht. Lisaks tuleb koolil tagada, et vajadusel on kättesaadav ka spetsiifiliste eripedagoogiliste oskustega spetsialist ehk eripedagoog, kes muu hulgas juhendab õpetajat haridusliku erivajadusega lapse õpetamise küsimustes.