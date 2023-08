Katri Raik: riigigümnaasiumid leidsid endale üllatavalt kiiresti õpetajad

Raik lisas, et paljud koolid ja lasteaiad kasutavad oma personalile keeleõppe korraldamisel töötukassa rahastust. «Seda, kui paljud õpetajad loobuvad keeleõppest, pole praegu veel võimalik öelda. Iga kool ja iga lasteaed koostavad alates 2023. aasta septembrist oma asutuse ülemineku kava, mille üks osa on personali planeerimine. Koostatud ülemineku kavad näitavad, kui palju vajavad asutused alates 2024. aasta sügisest uusi õpetajaid ja kui palju õpetajaid kaotab järgmisest aastast töö,» lausus Raik.

«Ühel riigigümnaasiumil on puudu pool matemaatika kohta, teisel olid kevadel kõik kohad täidetud. Aga riigigümnaasiumid leidsid üllatavalt kiiresti endale õpetajaid,» rääkis Raik. «Praegu on hädavajalik, et kõik lasteaiad ja koolid teeksid endale kava, kuidas nad eestikeelset õpet hakkavad vastavalt seadusele rakendama,» lausus Raik.