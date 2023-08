Riik tahab kodus logelevad noored tööle või tagasi õppima suunata

Majandus- ja IT-minister Tiit Riisalo leiab, et omavalitsustel peab säilima võime leida üles tuge vajavad noored, kes on jäänud välja nii haridusest kui tööturult. «Samas tundub mõnikord, et räägime ainult kõrvale jäänud noorte panusest majandusse, tootlikkusest – kuivadest numbritest. Hoopis olulisem on aga abi, et nad leiaksid oma tee, kuidas tööturul hästi hakkama saada. Tähtis on, et noored saaksid ennast teostada ja elus läbi lüüa,» ütles Riisalo.