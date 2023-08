Riik panustab Ukraina sõjapõgenike haridusse veel ligi 1,5 miljonit eurot

«Kahjuks sõda endiselt kestab ja me keegi ei tea, millal see lõpeb. Meie saame anda oma panuse kui toetame siinseid Ukraina peresid, võimaldades õpilastele kooliharidust ja väiksematele lasteaia- ja hoiukohti. Ministeerium on abiks koolide ja lasteaedade pidajatele, eraldades neile lisaraha, et nad saaksid tagada ka käesoleval aastal Eestisse saabunud sõjapõgenikele lasteaia- , hoiu- ja koolikohti, sh pakkuda keeleõpet, tugispetsialisti tuge, huvi- ja noorsootöö tegevusi, toitlustust ja muid toetavaid teenuseid,» selgitas Kallas.