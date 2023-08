Vaata, kes said tänavu noore õpetlase stipendiumi

Karise sõnul annab haridus oskuse maailma vaadelda, näha seoseid ja leida uusi vaatenurki. «Hariduse abil näeme kaugemale. Eesti vajab meie noorte pilku, nende pilku vajab maailm. Ja siin ei ole vahet, millise valdkonna on meie noored valinud. Me ei saa öelda, et juristi pilk ühiskonnale on õigem kui kunstniku või loodusteadlase oma. Igaüks on treenitud nägema eri tahke ning nende kokku liitmine on see, mis toob meile paremad otsused, hoolivama ühiskonna ja innovaatilisema tuleviku,» sõnas Karis.

Oluline on vaadata kodumaalt välja

«Mil iganes olen meie noorte inimestega vestelnud, on minu soovitus olnud jätkata oma hariduse teed Eestist kaugemal. Minna ja vaadata. Ja tagasi tulla. Sest ka kogemus mõnest teisest koolkonnast, teisest ühiskonnast või teisest haridussüsteemist teritab pilku,» lisas riigipea.

President tänas ka ettevõtjaid, kes on otsustanud noorte tulevasi õpinguid toetada. «Haridusse panustamine on märk pikast vaatest ja oma riigi tulevikust hoolimisest. Jagatud stipendiumid on seemned, loodetavasti mitte ainult stipendiumi saanud noorte tuleviku rohtaeda, vaid ka eeskujuks teistele, seemned, millest kasvavad uued algatused meie hariduse toetamiseks,» ütles president Karis.

Eesti hariduse saadikud

Haridus-ja teadusminister Kristina Kallase tõdes, et praegused noored teevad haridustee jätkamisel väga teadlikke, oma tugevustest lähtuvaid valikuid ning õpitakse südamelähedast eriala, olgu selleks siis kunst või õigusteadus.