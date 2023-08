Professor Ülo Niinemetsast sai ajakirja Oecologia peatoimetaja

Oecologia on traditsiooniline laia spektriga ökoloogia teadusajakiri, mille esimene number ilmus juba 1968. aasta aprillis. See on ka oma valdkonna üks tuntumaid ja enim tsiteeritud teadusajakirju, näiteks 2021. aastal oli koguni 37 755 tsiteeringut, märkis maaülikool.

Professor Niinemets ütles, et ta on alati vaadanud Oecologiale alt üles ja kasutanud oma teadustöös paljusid ajakirjas ilmunud artikleid. «Kui olin 1991. aastal esimest korda bakatudengina Saksamaal Bayreuthi ülikoolis, oli Oecologia ökofüsioloogiarubriigi peatoimetajaks legendaarne Bayreuthi ülikooli professor Ernst-Detlef Schulze. Hiljem viis elu mind kokku teistegi erakordselt väljapaistvate peatoimetajatega – nimetaksin näiteks professoreid Otto Langezt, Christian Körneri ja Russ Monsoni,» ütles Niinemets.

Ometi ei ole ta varem mõelnud peatoimetaja rollile, kuigi on juba aastast 2013 Oecologia toimetuskollegiumi liige, osaledes niimoodi ajakirjas avaldavate teadustööde hindamisel. Ühena kuuest peatoimetajast aga hakkab Niinemets nüüd suunama kogu ajakirjas ilmuva ökofüsioloogia ja globaalmuutuste ökoloogia valdkondade käekäiku.

Niinemets kirjeldas, kuidas otsus kandideerida ajakirja peatoimetajaks sündis tal mõnevõrra ootamatutes oludes. «Sain teate Oecologia peatoimetaja koha avanemisest selle aasta märtsis, kui olin just oma lennust maha jäänud ja ööpäeva «lõksus» olnud Johannesburgi lennujaama transiittsoonis. Olin parasjagu teel Namiibiasse mõõtma unikaalse Welwitschia taimi,» rääkis Niinemets.

Tema sõnul oleks ta tavaoludes selle meili ilmselt tähelepanuta jätnud, ent nüüd tekkis ootamatult vaba ajaaken. «Olin kõhkvel: maailmanimega peatoimetajad on lati väga kõrgele tõstnud, kas ma vean välja? Samas olin just uuesti lugenud endise peatoimetaja Schulze Oecologias ilmunud klassikalisi artikleid Welwitschia ja teiste kõrbetaimede mõõtmistest Namiibias. Mul oli tunne, et kui see pole saatuse sõrm, siis mis üldse on. Kirjutasin motivatsioonikirja ja saatsin selle vahetult enne Walvis Bay lennule minemist Oecologia kirjastajale,» ütles Niinemets.

Ajakirja Oecologia toimetuse koosseisuga saab tutvuda ajakirja väljaandva Springeri teaduskirjastuse kodulehel.