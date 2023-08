Kutseõppes koguvad populaarsust mootorsõidukitehniku ja koka erialad

Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor Erni Ajaots märkis, et kui ülikoolides on pilt juba kesksuveks selge, siis kutsehariduses langeb vastuvõttude kõrghooaeg sageli just augustikuusse. Valgamaa Kutseõppekeskusele on näiteks laekunud juba üle 400 avalduse ning uusi avaldusi lisandub iga päev.

«Näeme, et osade suundade vastu on huvi suurem ning just nendel erialadel on ka kõige rohkem vabu töökohti. Näiteks on töötukassa andmetel eriti suur kokkade puudujääk Hiiu, Põlva ja Pärnu maakonnas ning mootorsõidukitehnikutest tuntakse puudust pea kõikjal Eestis. See annab õppijatele kindlustunde, et peale kooli lõpetamist on võimalik valitud erialal kohe tööle asuda,» rääkis Ajaots.

Valgamaa Kutseõppekeskuse meeskond näeb oma igapäevatöös, et kutsehariduse maine Eestis on järk järgult paranemas. Seda kinnitavad ka vastuvõtunumbrid, mis on üle riigi väikeses tõusutrendis - 2021. aastal ligi ühe protsendi jagu kõrgem kui varasemalt. Sellel, et nii noored kui ka juba täiskasvanud õppurid aina enam kutsehariduse poole vaatavad, näeb õppedirektor Erni Ajaots kahte peamist põhjust.