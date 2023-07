Vaata, milline saab olema EKA tudengite ehitatav linnumaja

Raiki silmis on kõik esmakursuslased põnevil, et käed ehitamisele külge lüüa. «Varjualuste projekt on siiani kõige reaalsem kokkupuude meie päris tööpõlluga. Eelmised varjualused on nii Tartus kui ka Tallinnas väga menukaks kujunenud, mis tähendab, et meie kursusel on suured kingad täita. Kindlasti saavad need kaks nädalat olema midagi, millele on tulevikus lõbus üheskoos tagasi vaadata,» lausus Raik.