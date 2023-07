Eestlased pälvisid matemaatikaolümpiaadil Jaapanis kolm pronksmedalit

Aukirjad vähemalt ühe täielikult ära lahendatud ülesande eest said kätte kõik medalita jäänud Eestit esindanud õpilased: Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi vilistlane Aleksander Karpov, Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetanud Toomas Herodes ja sel kevadel Tartu Annelinna gümnaasiumi põhikooliosa lõpetanud Ervin Ivanov, kel jäi samuti kõigest üks punkt medalikohast puudu.

Õpilaste juhendajate, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi süsteemibioloogia teaduri Oleg Košiku ja Tartu Ülikooli matemaatika erialal värskelt bakalaureusekraadi omandanud Hendrik Vija sõnul saab lisaks võidetud medalitele uhke olla riikide arvestuses saavutatud koha üle. Nimelt on 47. koht paremuselt teine Eesti tulemus viimase 17 aasta jooksul. Kokku 108 punktiga edestati tänavu nii kõiki teisi Balti riike kui Põhjamaid.

Olümpiaadi esimeses ja kõige lihtsamas ülesandes oli vaja leida kõik sellised kordarvud, mille jagajate suuruse järgi järjestamisel juhtub nii, et iga jagaja jagab järgmise kahe jagaja summat. Siinkohal saavutasid maksimumpunktid 474 õpilast. Edasi läks võistlus õpilaste jaoks keerulisemaks ja kulmineerus peadmurdva kuuenda ülesandega, kus tuli uurida võrdkülgset kolmnurka ABC, mille külgede keskristsirgetel olid punktid A’,B’,C’ valitud selliselt, et nurkade BA’C,CB’A ja BC’A summa on 480 kraadi. Punkte kaotamata jõudis õige lahenduseni ainult kuus õpilast.