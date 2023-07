EKA loob koos üheksa partneriga tuleviku Euroopa ülikooli

Eesti Kunstiakadeemia uurimiskeskuste koordineerida on projektis kaks akadeemia jaoks olulist valdkonda. Jätkusuutliku disaini ja materjali labor DiMa juhib rohelise ülikooli paketti, mille eesmärk on luua ühtsed standardid jätkusuutlikuks toimimiseks nii igas partnerkoolis kui ka ühise alliansina. Muinsuskaitse ja konserveerimise labor MUKOLA tegeleb pärandivaldkonna tööpaketis pärandi digitaliseerimise küsimustega, aga ka loovuurimuse valdkonnaga laiemalt. Lisaks on EKA-l oluline roll ülikoolideülese loova ringluse labori (Creative Circularity) käivitamisel ja juhtimisel.