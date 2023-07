Riik soovib tuua koolidesse rohkem õpet riigikaitse kohta

«Avaliku arvamuse uuringud näitavad, et noorte kokkupuude ja teadlikkus riigikaitse valdkonnast on võrreldes vanemate põlvkondadega tagasihoidlikum. Selleks, et noorte teadlikkust tõsta juba enne, kui nad gümnaasiumi lõpuaastatel riigikaitseõpetuse või ajateenistusega kokku puutuvad, otsib kaitseministeerium endale koostööpartnereid, kelle kaasabil noortele riigikaitse valdkonda tutvustada,» sõnas kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Helmuth Martin Reisner.

Kaitseministeerium viis hiljuti noorte seas läbi arvamusküsitluse riigikaitsest, mille valimis olid ka noorkotkad ja kodutütred. See näitas, et Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse kuuluvate noorte kaitsetahe ja huvi ajateenistuse läbimise või kaitseväe akadeemia vastu on oluliselt suurem. «Noorte seas läbiviidud küsitlus näitab, et mida varem tekib noortel positiivne kokkupuude riigikaitse valdkonnaga, seda tugevamad on nende isamaalised hoiakud ja huvi ajateenistuse läbimise vastu,» kommenteeris Reisner.

Varasemalt on kaitseministeerium toetanud noortele suunatud mitmepäevaste suviste riigikaitselaagrite korraldamist. Sel korral otsib kaitseministeerium koostööpartnereid, et viia läbi lühem riigikaitse valdkonda puudutav õppetegevus muu noorte huvitegevuse raames – nagu näiteks spordi- või vabaajalaagrites. Õppetegevuse eesmärk on suurendada noorte kokkupuudet riigikaitsega, tõsta huvi ajateenistuse läbimise vastu nii meeste kui ka naiste seas ning suurendada teadlikkust riigikaitse vajadusest, olulisusest ja ülesehitusest.