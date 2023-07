Peahea vaimse tervise nõustamine jõuab koolidesse

Peahea nõustamine on Austraaliast pärit tõenduspõhine lähenemine, mis on kohandatud Eesti oludele ja sisaldab mitmesuguseid harjutusi ning enese aitamise tööriistu.

«Peahea nõustamisel pakume tuge üheksas teemavaldkonnas, mis katavad suure osa nendest probleemidest, millega noored silmitsi seisvad. Näiteks enesekindel suhtlemine, oma viha mõistmine, oma meeleolu ja ärevuse mõistmine ja juhtimine, probleemilahendamise oskus,» rääkis Järveküla koolis töötav koolipsühholoog Kairi Kull.

Ta lisas, et nõustamisel õpetatavad oskused annavad noorele konkreetsed töövahendid, millega enda enesetunnet ja toimetulekut märkimisväärselt tõsta.

«Üks noor, kes õppis STOPP-tehnikat, tõdes, et tänu sellele on tal enda abistamine ärevates olukordades palju lihtsam olnud, sest see kätkeb endas erinevaid varem õpitud meetodeid, kuid tänu tabavale nimele, mis on ühtlasi ka akronüüm, on lihtne meelde tuletada vastavad sammud enda rahustamiseks,» selgitas Kairi Kull.

75 protsenti vaimse tervise probleemidest algavad noores eas ning need on noorte seas ühed levinumad terviseprobleemid.

«Oleme olukorras, kus noored saavad abi alles siis, kui probleemid on süvenenud ning nende ravi on kulukas. Peahea nõustamine täidab tervishoiusüsteemis olevat tühimikku pakkudes abi noortele, kel on kerged või mõõdukad vaimse tervise probleemid. Teenuse noortele kättesaadavamaks muutmiseks on tarvis koolitada spetsialiste, kel on nõustamiseks sobilik baasettevalmistus ja kes igapäevaselt noortega kokku puutuvad,» selgitas Peaasi.ee psühholoog Andreas Holst.

Peahea nõustamine on suunatud 16–26-aastastele noortele, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme, näiteks alaväärsustunne ja madal enesehinnang, meeleolu alanemine ja kõikumine, ärevus, paanikahood, keskendumisraskused, motivatsiooni puudus. Peahea nõustamine on noortele tasuta ning nõustamisele saavad registreeruda noored üle Eesti veebilehel https://noustamine.peaasi.ee/noored .

Peahea nõustamist rahastab tervisekassa ja sotsiaalministeerium, õla on alla pannud ka Heateo Sihtasutus ning mõju hindamine viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooliga.