Tulevased insenerid proovivad laagrites päikesepaneele meisterdada

Rektor Tiit Land avaldas suurt rõõmu ja uhkust, et selline ettevõtmine toimub Briti Nõukogu toel just TalTechis. «Mul on väga hea meel, et teadmistejanuseid energeetikahuvilisi on kokku tulnud niivõrd palju. Koos sünnib alati häid mõtteid, igaühe ind ja rõõmus meel kanduvad kergesti üle ka teistele,» lisas ta. «Südamest rõõmustan, et kaasa löömas on siin Ida-Virumaa, aga ka Ukraina sõjapõgenike lapsed. Nii näitame me iseendale, kuid ka tervele maailmale, millised on meie sihid, millist tulevikku tahame lastele ja koos lastega ehitada.»