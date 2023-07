Tallinna Tehnikaülikooli esitati ligi 6000 sisseastumisavaldust

Bakalaureuseõppesse esitatud avalduste arvuga on TalTech rahul. Tehnikaülikooli õppeprorektor rõõmustab selle aasta energeetikavaldkonna populaarsuse kasvu üle. «Oleme kaasajastanud energeetika õppekavasid ja lisanud neisse probleem- ja projektõppe vorme ning integreerinud rohetehnoloogiaid. Elektroenergeetika ja mehhatroonika bakalaureusekavale on esitatud sisuliselt kaks korda rohkem avaldusi kui näiteks veel üle-eelmisel aastal. Samuti on enam kui kahekordistunud avalduste arv magistrikavale rohelised energiatehnoloogiad,» kinnitas õppeprorektor Hendrik Voll.

Magistriõppe vastuvõtus tegi suure tõusu roheliste energiatehnoloogiate eriala, mis näitab, et ühiskonnas on rohe- ja energeetikateemad muutunud väga tähtsaks. Kõige populaarsemad erialad Tallinna Tehnikaülikooli magistriastmes olid juhtimine ja turundus; ärirahandus ja majandusarvestus; personalijuhtimine; rohelised energiatehnoloogiad ning digimuutused ettevõttes.

Rahvusvaheline vastuvõtt veel käib ja praeguseks on esitatud ligi 370 nõuetekohast sisseastumisavaldust. Prognoosi kohaselt on avalduste arv vähenenud, sest loobutud on tasuta õppest neile välistudengitele, kes on pärit väljastpoolt Euroopa Liitu.