Tartu Ülikoolis kandideerib ühele pedagoogi õppekohale kolm õppurit

Uued õpetajad on tulekul

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on eriti rõõmustav kandidaatide arvu kasv õpetajakoolituse erialadel, kus ülikool avas haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel ja toetusel tavapärasele 500 õppekohale lisaks veel 300 õppekohta.

«Vaatamata õppekohtade arvu märgatavale kasvule on õpetajakoolituses korralik konkurss – keskmiselt kolm avaldust ühe õppekoha kohta. Kokku esitati õpetajakoolituse erialale 37 protsenti rohkem avaldusi,» ütles Kaldma.

Samas on suur osa lisaavaldustest esitatud koolieelse lasteasutuse õpetaja erialale, kus vastuvõtutingimuste muutmise tõttu kandidaatide arv neljakordistus. «Kui jätta see õppekava välja, siis teistel õpetajakoolituse erialadel suurenes avalduste arv viiendiku võrra. Üldiselt kandideerib enamikul erialadel vähemalt kaks inimest kohale,» märkis vastuvõtutalituse juhataja.

Õppekoht on kindel juba 1695 noorel

Kõrghariduse esimesel astmel on juba praegu vastuvõtu taganud 1695 kandidaati, kes on ületanud lävendi riigieksamitulemustega või täitnud eritingimusel kandideerimise nõuded. Eritingimusel saab õppima asuda 726 kandidaati, kes sooritasid kevadel Tartu Ülikooli akadeemilise testi vähemalt 65 punktile, ja 163 noort, kes pääsevad ülikooli tänu osalemisele riiklikul või rahvusvahelisel aineolümpiaadil.

Lõpusirgel on vastuvõtt doktoriõppesse, kuhu on selle aasta kahel esimesel kandideerimisperioodil esitatud 455 avaldust. 183 õppekohale on praeguseks vastu võetud 148 doktoranti. Osal erialadel hindamine veel käib ja vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 15. juulil.