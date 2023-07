Uuring: tööandjad hindavad TalTechis antavat haridust

QS-i iga-aastasest World University Rankingsi maailma ülikoolide pingereast selgub, et TalTech on Eesti ülikoolidest teinud suurima arenguhüppe. Tallinna Tehnikaülikool on edenenud edetabelis 100 koha võrra, olles nüüd 651. ja 660. koha vahel. TalTechi koht edetabelis on tõusnud teist aastat järjest.