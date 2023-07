Uued õpetajad on tulekul: sisseastumiste arv ülikooli näitab suurt kasvu

Tallinna Ülikooli esitati kokku 8255 sisseastumisavaldust, samas on välisüliõpilaste vastuvõtt avatud kuni augustini, seetõttu on lõplik sisseastumisavalduste arv veel selgumas.

Tallinna Ülikool on õpetajaid õpetanud juba üle 100 aasta. «Meie rõõmuks on sel aastal märgata positiivset muudatust õpetajakoolituse õppekavade avaldustes. Õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste erialadele kokku esitati kokku 2503 avaldust, see on 460 avaldust rohkem kui eelmisel aastal,» rääkis Joost.