Uuring: üliõpilaste väljaminekud kasvavad sissetulekutest kiiremini

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tõdes, et üliõpilaste rahalise toimetulekule tuleb rohkem tähelepanu pöörata ning ministeerium seda ka teeb.

«Õppetoetuste ja õppelaenude süsteem vajab uuendamist, nii et see suudaks vastata üliõpilaste vajadustele ka viimastel aastatel aset leidnud kiire hinnatõusu tingimustes,» ütles Kallas. «Töötamine peaks olema üliõpilastele pigem võimalus eneseteostuseks, mitte tungiv vajadus toimetulekuks. Juba septembrist kahekordistame vajaduspõhise õppetoetuse määrasid, mis peaks tooma mõningast leevendust kehvemas majanduslikus olukorras üliõpilastele. Õppe- ja vaimse tervise nõustamist pakuvad kõrgkoolid, kes loodetavasti teevad kõik, et need teenused jõuaksid abivajajateni.»

Rahaga seotud mured süvenevad

Eurostudent 8 Eesti uuringu juht ja analüüsi üks autor Sandra Haugas ütles, et üliõpilaste rahalise toimetuleku raskused on esile kerkinud ka juba varasemate aastate uuringutes.

«Nüüd on probleem veelgi teravnenud, mida võib üleüldise hinnatõusu taustal pidada ootuspäraseks,» ütles Haugas. «Eesti üliõpilased on läbi aastate oma elamiskulude katmiseks intensiivselt töötanud ning selle mustri jätkumist näitab ka käesolev uuring. Üliõpilaste rahalised toetused olid juba ammu ajale jalgu jäänud, mistõttu on positiivne näha, et tulevast sügisest on oodata nende märkimisväärset tõusu.»

Eesti üliõpilaste sissetulekud pärinevad valdavalt ehk 65 protsendi ulatuses töötamisest. Keskmised netosissetulekud ühes kuus on 1078 eurot ja väljaminekud 1023 eurot. Võrreldes 2019. aastaga on väljaminekud kasvanud neljandiku võrra, sissetulekud aga vaid viiendiku võrra.

Säästud on olemas