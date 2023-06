TalTechi erialatestist saab endale sobiva eriala kohta vastuse kümne minutiga

«Ma arvan, et kõik need, kes selle peale kunagi mõelnud on, võiksid õppima asumise kohta uurida ning siis selle testi ka ära teha,» sõnas Euroopa kergejõustiku pronks Risto Lillemets.

Kuigi TalTechi vilistlane, tegi ta sportlikust huvist ära ka erialatesti, mis on valminud koostöös Tripodiga. See esitab iga bakalaureuseeriala kohta neli väidet. Umbes kümne minutiga on selge, milline võiks olla sobivaim valik testi tegijale.

«Testi eesmärk on saada esmane ülevaade, millised erialad võiksid inimesele paremini sobida, arvestades tema huve ja vastuseid,» kirjeldas Tripodi projektijuht Liisa Raudsepp.

TalTechi erialatesti on praeguseks teinud rohkem kui 4800 inimest.

Testijatest kaks kolmandikku on naised, mis on üsna tavapärane iga testi puhul. Noorimad olid vanuses 12-17, keskmine testi tegija on vastupidiselt ootustele aga hoopis 26-aastane inimene. See viitab selgelt, et õppida pole kunagi hilja ja huvi enesearengu järele on elukestev.

Erinevus on ka soo baasil, näiteks on rakendusfüüsika on meeste seas populaarne tulemus koos ärinduse, äriinfotehnoloogia, rakendusliku majandusteaduse ning avaliku halduse ja riigiteadustega. Naiste seas olid popimad avalik haldus ja riigiteadused, ärindus, toidu- ja biotehnoloogia ning arhitektuur.

Testi kõige enam meeldinud väide on teha praktikat ja töötada ükskõik, millises maailma nurgas. Ka vähima meeldinud väite osas olid testitäitjad kenasti üksmeelel. Mis see väide oli, seda saab teada pärast testi tegemist.