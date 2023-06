Tartu Rakenduslikus Kolledžis lõpetab järgmine lend tulevikutegijaid

Tartu Rakendusliku Kolledži direktor Raini Jõksi sõnul on ta rõõmus, et ühiskonnas hinnatakse üha enam reaalseid oskuseid, mis annavad igaühele võimaluse teostada enda potentsiaali ja vormida endale just selline tulevik nagu igaüks ise soovib. «Oskused annavad vabaduse! Kutsekoolist saab igaüks head baasteadmised, millega liikuda edasi tööle või ülikooli. Kutseharidus on hea hüppelaud tulevikuks ja seda tõestab lõpetajate tööhõivatuse kõrge protsent,» sõnas Jõks.