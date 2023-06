Tervishoiuvaldkond saab juurde 224 spetsialisti

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden tundis head meelt, et kui aasta-aastalt on mitmekesistunud kõrgkooli tudengite profiil, on lõpuaktusteks muutunud mitmekülgsemaks ka nende võimalused hariduse omandamiseks: nii on lõpetajate hulgas kutse-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe lõpetajate kõrval tunnistuseni jõudnud näiteks ka mikrokraadiõppurid ning esmakordselt ka füsioterapeudi osakoormusega õppe Tallinna tudengid.

«Igas eas õppurid on oodatud ja olulised meie kõrgkoolile, sest kutsekindlus ja valdkonnas töötamine nõuab suurt pühendumist. Kõrgkool saab omalt poolt koostöös meie partneritega pakkuda parimat tervishoiualase hariduse omandamise võimalust ning teame, et meie lõpetajad on töömaailmas väga-väga hinnatud,» tõdes Preeden.

«Rõõm, et on nii palju lõpetajaid, kes on valinud missiooniga valdkonna. Ent mõistagi on selle silmasära, missioonitunde püsimiseks tarvis ka kaasaegseid töötingimusi, kestlikku rahastust nii tervishoiu- kui sotsiaalsüsteemi jaoks. Eks üht-teist muutubki kogu aeg paremaks ja teeme järjepidevalt selle nimel tööd ka edasi,» kinnitas terviseminister Riina Sikkut, kes lisaks kõrgkooliperele, erialaliitude ja Tartu linna esindajatele tuleb samuti aktustele lõpetajaid tervitama.

Eesti suurim tarkvaraarendusettevõte Playtech Estonia annab aktusel välja 500-eurosed stipendiumid viiele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasele, kes õpivad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis vähemalt teisel kursusel õeks. Viiendat korda välja antava õe õppekava stipendiumi eesmärgiks on toetada motiveeritud ja edukaid üliõpilasi õppetöös, ühiskondlikus tegevuses ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu. Tartu Kultuurkapitali juurde loodud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava stipendiumi fondi võivad panuse anda kõik, nii era- kui juriidilised isikud.

«Playtech ettevõttena proovib vaadata alati suurt pilti. Lisaks tööjõupuudusele IT valdkonnas peame tõdema kahjuks endiselt tugevat puudust meditsiinitöötajate hulgas. Seetõttu on Playtechil suur heameel selle valdkonna toetamisse panustada ja parendamisele kaasa aidata,» lisas Playtech Estonia esindaja ja heategevuskomitee liige Martin Pedak.