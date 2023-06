GRAAFIKUD ⟩ Paljud abituriendid hindavad inglise keele oskust kõrgemaks tegelikkusest

Eesti keele riigieksam Jüri gümnaasiumis. Pilt on artiklit illustreeriv.

Äsja lõppenud riigieksamite tulemused näitavad, et kui matemaatikas on abiturientide teadmised varasemast paremad, siis eesti keeles on olukord vastupidine nii lugemis- kui ka kirjutamisülesannete osas.