Teisipäeval algavad õpetajate palga läbirääkimised

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi alustatakse palgaläbirääkimisi, et tõsta 2024. aastaks õpetajate töötasu. Kuna lasteaiaõpetajate töötasu on seotud kooliõpetajate töötasu alammääraga, mõjutavad läbirääkimised ka nende palka. Palga- ja töötingimuste parandamise eesmärk on tagada Eesti hariduse kvaliteetne jätkusuutlikkus.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et õpetajate palga küsimus on valitsusele võtmetähtsusega. «Alustame Eesti Haridustöötajate Liiduga arutelu õpetajate palga alammäära tõstmise asjus. Palgal on kahtlemata suur roll noorte õpetajate järelkasvu kindlustamisel ja seetõttu on selle järjekindel tõus äärmiselt oluline. Õpetajate motiveerimisel on tähtis arendada ka koolide juhtimiskultuuri ja see, et koolijuhid saaks senisest rohkem õpetajate palku diferentseerida – suurendame selle fondi 17 protsendilt 20 protsendini,» selgitab minister.