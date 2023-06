Mereakadeemia soetas õppetööks uue laeva

Mereakadeemia direktori Roomet Leigeri sõnul otsiti ja oodati uut õppelaeva kaua. «Tegemist on 2006. aasta laevaga, mille soetasime hankega Hollandist. See on väga heas korras ning oli väga väheste sõidutundidega.»

Eestisse jõudis laev mullu septembris, mil alustati ehitustöödega, et kujundada see tudengite vajadustele vastavaks.

Mereakadeemia üliõpilaskogu juhatuse liige, samal päeval vahitüürimehe diplomi kätte saanud Taavi Tamm ütles, et tudengite jaoks on õppelaev hädavajalik- «Selleks, et meistriks saada tuleb väga palju merel harjutada. Teiste riikide mereakadeemiates on õppelaevad väga levinud, mul on väga hea meel, et nüüd oleme jõudnud samale tasemele.»