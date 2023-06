EKA disainiteaduskond avab kolm uut magistriprogrammi

Ringdisaini ja sotsiaalse disaini teemalisi lühiajalisi kursusi on EKA ka varasemalt korraldanud. Üha suureneva huvi ja ühiskonnast tuleneva vajaduse tõttu otsustas EKA avada ka kaheaastased magistrikavad. Taidestuudiumi magistriprogramm aga kasvas välja rakenduskunsti õppest.

Disainiteaduskonna dekaani Ruth-Helene Melioranski sõnul on tänapäeva komplekssete probleemidega tegelemiseks oluline kaasata erinevate distsipliinide esindajaid.

Ta lisas, et kaasaegsed väljakutsed ei kuulu enam ainult ühe kitsa eriala valdkonda, vaid nõuavad interdistsiplinaarset lähenemist. «Need väljakutsed, mida muutuv ühiskond, kliimakriis ja piiratud ressurssidega elukeskkond meile pakub, nõuavad tulevikuspetsialiste, kes oskaksid meie elukeskkonda disainida selliselt, et see oleks jätkusuutlik ning vastaks inimeste vajadustele ja ootustele.»