Tõnis Lukas: keelenõuete ajapikendus Narva koolijuhtidele võib anda vale signaali õpetajatele

«Üleminek eestikeelsele õppele on detailideni läbi mõeldud ja vajalikud otsused riiklikul tasemel langetatud,» rääkis Lukas Postimehele. Ta märkis, et kuigi lausaline üleminek algab järgmisel aastal, mil kõik selleks vajalikud õpetajad peavad olema korraliku keeleoskusega, siis nähakse koolide ja lasteaedade juhtide puhul seaduses ette keeleoskuse nõutud taseme saavutamist juba käesoleva aasta augustiks.

«Nemad peavad olema ju eeskujuks ja seda mitte ainult vastava C1 keeleoskusdokumendi omamisega, vaid ka reaalse keeleoskusega. Nägime ette, et kõigi keeleoskusdokumentidega asutuse juhtide tegelik keeleoskus ei vasta nõuetele ja seetõttu on kooli pidaja, enamasti kohalik omavalitsus, kohustatud pöörduma kahtluse puhul keeleameti poole täiendavaks kontrolliks,» ütles Lukas. «On kiiduväärne, et Narva linn seda ka tegi ja näitab sellega välja tõsist suhtumist riikliku hariduspoliitika ellu viimisesse.» Lukas loodab, et ka teised omavalitsused vastavad sammud astuvad, et olla üleminekuks õigeaegselt valmis.