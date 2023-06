GRAAFIKUD ⟩ Tänavu sai riigieksamil maksimumpunktid 120 noort

Haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa tunnustab kõiki abituriente tubli soorituse eest, sest oli ju nende jaoks tegu esimeste riiklike eksamitega.

«Esimesel koroona-aastal, mil tänavused abituriendid lõpetasid põhikooli, ei saanud eriolukorra tõttu lõpueksameid korraldada ning seetõttu neil varasemat tõsist eksamikogemust ei olnudki. Riigieksami tulemused aga näitavad, et meie noored on õpihimulised ja võimekad rasketest aegadest hoolimata,» rääkis Püüa ja lisas, et ühelgi varasemal aastal riigieksamite korraldamise 27-aastases ajaloos ei ole olnud nii palju maksimumpunte saanuid noori, kui sel kevadel. «Kogunisti 120 gümnasisti said ühel kolmest riigieksamist 100 punkti, neist 108 matemaatika eksamil,» rõõmustas Püüa.

Eksami sooritas üle 10 000 õpilase

Gümnaasiumi lõpetajatel tuli sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeleeksam.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10324 eksamitegijat, kellest 8418 on gümnaasiumiõpilased, 1524 kutseõppeasutuste õpilased ja 382 on keskhariduse varem omandanud. Eelmisel aastal oli eksamitegijaid 10126, kellest 8227 olid gümnaasiumiõpilased, 1452 kutseõppeasutuste õpilased ja 447 olid keskhariduse varem omandanud.

Eesti keele riigieksami keskmine tulemus on sel aastal 55,7 ja eksamit tegi 7220 eksaminandi. 100-punktise tulemuse saavutas sel korral üks eksamitegija. Esmase tulemuste analüüsi järgi on näha langustrendi nii lugemis- kui ka kirjutamisülesannete tulemustes. Ka riigieksami hindajad on oma tagasisides sellele tähelepanu pööranud.