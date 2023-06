Tallinna Tervishoiu Kõrgkool saadab tervishoidu üle 250 uue töötaja

Kell 12 Tallinnas Alexela kontserdimajas algaval pidulikul lõpuaktusel saavad kõrgkooli diplomi ja lõputunnistuse kokku 251 lõpetajat, kellest 22 on kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse lõpetanud hooldustöötajad. Kolmandik Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajatest ehk 86 lõpetajat saavad õe diplomi. Esimest korda saavad kutseõppe läbimist tõendava lõputunnistuse tervishoiusekretärid.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on tervishoiutöötajate lõpuaktus ilus ja suur sündmus, mida tähistada. «On rõõm, et meil on piisavalt motiveeritud õppijaid, kes tervishoiu kõrgkooli lõpetamise järgselt siirduvad erialasele tööle. Kahjuks aga peame otsa vaatama reaalsusele, mis on juba kohal – Eesti kahe tervishoiu kõrgkooli lõpetajatest ei piisa, et kasvavat tervishoiuteenuse ja hooldusteenuse vajadust katta. Edu lõpetajatele, tänu partneritele – see on meie ühine saavutus,» ütles rektor Ülle Ernits.

«Meie kõrgkooli lõpetamine pole lihtsalt akadeemiliste eesmärkide täitmine, vaid see on märgiks tõelisele pühendumusele, kirele ja püüdlustele, mida meie õppurid on demonstreerinud oma haridusteekonnal,» ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa. «Täna, kui nad astuvad julgelt tulevikku, on meil usaldus, et nad kasutavad oma omandatud teadmisi ja oskusi, et teha positiivseid muutusi maailmas,» sõnas Ulvi Kõrgemaa.

Terviseminister Riina Sikkut meenutas lõpetajatele, et läbi aegade on inimeste ootused olnud meditsiinile kõrged. «On öeldud, et tervishoiutöötajad on iga tervisesüsteemi selgroog. Et meditsiinis töötavad inimesed on nagu küünlad – ise põledes valgustavad teisi. Kes on üle tervishoiu kõrgkooli läve astunud, neis on vaikimisi olnud see teadmine olemas. Tänased lõpetajad, visad õpingutes vastu pidajad teavad, et tänapäevane meditsiin on paljuski tiimitöö ja läbi põimunud tehnoloogiaga. Olete siit saanud hea hariduse, tervishoius on tähtis ja vajalik iga inimene – olete väga oodatud, soovin teile edu ja sära silmadesse,» tiivustas minister Riina Sikkut vastseid tervishoiutöötajaid.