Ida-Viru kõrgkoolid asuvad koostööle piirkonna arengu hoogustamiseks

Narva kolledži direktori Indrek Reimandi sõnul on kolledži ja sisekaitseakadeemia koostöö olnud senini suurepärane. «Mul on ainult hea meel, et juba toimivale ühisõppele politsei- ja piirivalvekolledži kadettide ja kolledži noorsootöö üliõpilaste vahel suurendame me veelgi võimalusi, et pakkuda Narvas ja Ida-Virumaal õppijatele mitmekülgset haridust ning õppejõududele teadus- ja arendusalast eneseteostust.»