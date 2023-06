Tallinna õpetajad said eesti keele õppeks lisaraha

«Eestikeelsele õppele üleminekuks on vaja rohkem õpetajaid. Seepärast tegime Tallinna 2023. aasta lisaeelarvesse ettepaneku kahekordistada seda summat, mis on mõeldud eesti keele süvaõppeks haridusasutuste töötajatele,» selgitas Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere.

Pere märkis, et volikogu kiitis vastava ettepaneku heaks ja selle tulemusena kasvab Tallinna 2023. aasta lisaeelarves õpetajatele eesti keele süvaõppeks ette nähtud lisaraha 24 700 eurolt 49 400 euroni.

«Muidugi on see alles algus, kui vaadata linna eelarvet ja eestikeelse hariduse küsimuse tähtsust nin vajalike reformide mahtu,» lisas Pere. «Nüüd on vaja raha parimal võimalikul viisil rakendada, mistarvis tuleb linnavalitsusel luua viivitamata ka tegevuskava nii olemasolevate õpetajate täiendkoolituste läbiviimiseks kui uute õpetajate leidmiseks,» ütles Pere.