Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor valiti üheks rakenduskõrghariduse rahvusvaheliseks eestkõnelejaks

«Minu aastatepikkune kogemus rakenduskõrgkooli juhina ning aktiivse EURASHE tegevustes osalejana, on olnud väga väärtuslik ning soovin nüüd juhatuse liikmena anda omalt poolt panuse eesmärgistatud koostöö arendamisse ja rahvusvaheliste kogemuste rakendamisse,» kommenteeris Preeden, kelle sõnul on tema kaks peamist temaatilist fookust rakenduskõrghariduse kvaliteedi ning teadus- ja arendustegevuse rolli edendamine. «Kahtlemata tulevad kasuks ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli mitmekesised kogemused erinevate tasemeõppe kavadega - kutseõppest magistriõppeni. EURASHE ühendab palju erinevaid riike, organisatsioone ja mis kõige tähtsam, inimesi, kelle vaheline koostöö aitab arendada rakenduskõrgharidust ning suurendada selle rahvusvahelist ja ka kohalikku mõju,» lisas Preeden.

EURASHE esindab rakenduskõrghariduse huve Euroopa kõrgharidusruumis, vahendades parimaid rahvusvahelisi praktikaid ja tegeledes hariduspoliitika kujundamisega. 2023. aasta on Euroopa Liidus kuulutatud oskusteaastaks ning tuleviku oskused ja pädevused on ka üks EURASHE strateegilistest prioriteetidest järgnevateks aastateks.

«Vajadus hästi kvalifitseeritud tööjõu järgi on järjest kasvamas ning seda toetavad ka digi-ja rohepööre, õppimiskohustuse pikendamine ja elukaarepõhine täiskasvanu õpe. Järjest rohkem on täiskasvanud õppijaid, kes tulevad rakenduskõrgharidusse tegema karjääripööret või täiendama oma oskusi ning vajame nii riiklikku kui rahvusvahelist strateegilist plaani, et neid muutusi toetada,» sõnas rektor pressiteates.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) esimees ja Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend kommenteeris Ulla Preedeni juhatusse valimist kui märgilist kinnitust, et Eesti rakenduskõrgharidus on Euroopa tippude hulgas: «Ulla on pikaajalise kogemusega juht, kes on hästi kursis rakenduskõrghariduse hetke probleemide ja vajadustega, et esindada Eesti rakenduskõrghariduse vaateid ning tuua siia parimaid praktikaid.»