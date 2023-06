Mullu tegeles enesetäiendamisega 80 protsenti 20–64-aastastest

End täiendavad sagedamini naised, nooremad, kõrgemalt haritud ning eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed. Märkimisväärselt on õppimine hoogu kogunud 50–64-aastaste seas. Samas selgus, et kaks inimest viiest oleks soovinud rohkem õppida.

Täiskasvanute koolituse uuringu andmetel on eri vormides õppimine ehk tasemeõpe, koolitused ja iseseisev õpe täiskasvanute hulgas viimase aja jooksul oluliselt levinumaks muutunud. Kui 2007. aastal õppis 63,6 protsenti täiskasvanutest, siis 2016. aastal 85,4 protsenti. Võrreldes 2016. aastaga, mil toimus viimane uuring, on täiskasvanute õppimine veidi vähenenud, ulatudes 2022. aastal siiski 80,3 protsendini.

«Võrreldes 15 aasta taguse ajaga on kõige rohkem kasvanud täiskasvanute iseseisev enesetäiendamine. Tõusnud on ka koolitustel osalejate osakaal, kuid tasemeõppes osalejate ehk üldhariduskoolis, kutse- või kõrgkoolis õppijate osakaal on 2007. aastaga sarnasel tasemel,» sõnas statistikaameti juhtivanalüütik Käthrin Randoja.

Kõrgemalt haritud tegelevad enesetäiendamisega rohkem

Õppijate osakaal on suurenenud kõikides vanuserühmades, kuid kasv on olnud märkimisväärseim 50–64-aastaste seas

Naiste hulgas oli enesetäiendamisega tegelevaid inimesi rohkem – seda tegi 83 protsenti naistest ja 77,7 protsenti meestest. Naiste osakaal oli suurem kõigis vanuserühmades.

Samuti õpivad rohkem nooremad inimesed – 2022. aastal õppis midagi juurde 88,9 protsenti 20–29-aastastest ja 82 protsenti 30–39-aastastest inimestest. 40–49-aastaste ja 50–64-aastaste seas oli õppijate osakaal vastavalt 81,4 ja 74,2 protsenti. «Oluline on märkida, et viimase 15 aasta jooksul on just 50–64-aastaste vanuserühmas olnud kõige suurem õppijate arvu kasv – 23,9 protsendipunkti,» märkis Randoja.

Koolituste eest maksab tööandja