Muusikalinna koolikontserdid jõudsid enam kui 7400 õpilase ja õpetajani

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on koolikontsertide sari suurepärane viis süvendada noorte kokkupuutepunkte klassikalise muusikaga. «Meie muusikahariduse traditsioon on maailmas üsna unikaalne, kuid kokkupuuteid klassikalise muusika ja selle professionaalse elava esitusega paljudel noortel siiski ei ole. Muusikalinnana ja koostöös Eesti Kontserdiga oleme kevade jooksul seda tühimikku täitnud koolikontserditega ning väga tore on näha, kui sooja vastuvõtu osaks see võimalus on saanud,» sõnas Oja.