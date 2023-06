Valgamaa kutseõppekeskuse õppedirektorina alustas tööd Erni Ajaots

«Kuna nii tööturg ja tööandjate kui õpilaste ootused on muutunud, peab nüüdisaegne kutseharidus olema järjest paindlikum, et arvestada nii õppurite kui tööandjate vajadustega,» sõnas Erni Ajaots. «Ühest küljest saame mitmekülgse ja paindliku õppekorraldusega vähendada nende õpilaste hulka, kelle haridustee ühel või teisel põhjusel katkeb, teisalt saame edasi arendada ja senisest veelgi laiemalt pakkuda töökohapõhist õpet ehk koolitada neid, kel tööandja ja ametikoht juba olemas.»

«Videviku akadeemia sai käivitatud selleks, et pakkuda koolis lisaks kutseõppele ka võimalust lõpetada pooleli jäänud põhi- või keskharidus. Eelmisel aastal võtsime vastu 78 õpilast, kellest esimesed saavad juunikuus lõputunnistused,» selgitas Valgamaa kutseõppekeskuse kaugõppe logistik Airi Illak. «Kuna suur osa videvikuõppuritest on juba töö- või pereinimesed, oleme õppetöö korraldanud paindlikult ning iga õppuri elukorraldusega arvestavalt. Noorim uuel suunal õppijatest oli sel õppeaastal 17-aastane ning vanim 50-aastane. On selge, et nende vajadused ja võimalused erinevad ning kool saab pakkuda individuaalseid lahendusi.»