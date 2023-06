Tartu Ülikooli sihtasutus maksis aastaga välja 335 000 eurot stipendiume

Tartu Ülikooli sihtasutuse juhataja Katriin Fisch-Uibopuu sõnas, et sihtasutus on erakapitali toetusel võimaldanud aina enamatel stipendiaatidel oma akadeemilisi ambitsioone ellu viia ja aidanud üliõpilastel keskenduda õppimisele. «Oleme äärmiselt tänulikud kõigile annetajale ning iga toetus on samm kvaliteetsema hariduse suunas aga aitab luua ka üliõpilastel suhteid võimalike tööandjatega tulevikus.»