Töösturid kutsuvad kampaaniaga elektroonikaga seotud erialasid õppima

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu liikme ja Krakuli tegevjuhi Kristjan Tozeni sõnul on Eestis vaja juurde eri kompetentsidega elektroonikateadmistega eksperte. «Nõudlus elektroonikatoodete järele kasvab kogu maailmas. Eestis on elektroonikatööstus praegu väga heal tasemel, meil on nii arendus- kui ka tootmisettevõtteid. Aga Eesti elektroonikatööstus vajab hädasti uut põlvkonda insenere, kes oskaks luua käegakatsutavaid nutikaid lahendusi. Nutikad elektroonikalahendused ümbritsevad meid juba peaaegu kõikjal ja me tarbime neid üha rohkem ja rohkem,» kommenteeris Tozen.

Tema sõnul on maailma vaja lisaks visionääridele neid, kes viivad ideed ellu. «Lisaks Steve Jobsidele on vaja Steve Wozniake. Krakuli poole pöörduvad sageli iduettevõtjad pealtnäha hullumeelsete ideedega. Meie insenerid ongi need, kes suudavad muuta ideed käegakatsutavateks prototüüpideks, et iduettevõtjad saaksid investorite jutule minna ja enda äri kasvatama hakata.»