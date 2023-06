Algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli

«Selle lepinguga saab taastud õendusõpe Narvas ning see on heaks koostöönäiteks Tartu ja Narva linna vahel. Narva haigla teeb omalt poolt kõik, et leevendada Eesti ja ka Narva meditsiini põhiprobleemi, milleks on meditsiinipersonali nappus. Soovime kõigile tulevatele õppuritele edu ja head koostööd meie haiglaga,» kommenteeris Narva Haigla juhatuse liige Ago Kõrgvee.