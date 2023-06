Kunstiakadeemia sai Eesti esimese ülikoolina Rohelise Kontori tunnustuse

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse liikme Harri Moora sõnul on ülikoolid pikalt rääkinud niiöelda rohelise ülikooli loomisest. «Seda enam on meil hea meel tõdeda, et Eesti Kunstiakadeemia on astunud konkreetseid samme ja integreerinud oma tegevusse rohelise kontori põhimõtted. Näiteks mõõdab EKA oma keskkonnajalajälge, mis võtab arvesse ülikoolihoone haldamisest ning töötajate ja tudengite transpordist tekkivat kasvuhoonegaaside heidet. See annab väga hea pildi, kuidas võiks ülikool edaspidi oma jalajälge vähendama hakata. Nii on EKA hea eeskuju teistele Eesti ülikoolidele keskkonnategevuse arendamisel,» rääkis Moora.