Kõlvart: eesti keele õpetamist ei rahastatud ja see polnud süsteemne

«Täna peame tunnistama, et riskid pole seotud ainult vene koolidega, vaid ohus on kogu Eesti koolisüsteem tervikuna. Eesti keele õpetamine koolides, aga ka täiskasvanutele on toimunud ühtse juhtimise ja süsteemita, toetudes peamiselt Euroopa Liidu rahastusele. Õpetajate puudus on üleüldine ja eksistentsiaalne ning selle probleemi juured on kõrghariduse süsteemis. Tellimus eesti keeles aineid õpetavatele õpetajatele on olnud ebapiisav. Vajaka on ka neist, kes õpetavad õpetajaid,» rääkis Kõlvart.