Kümme gümnasisti saavad siseministeeriumilt sisekaitseõppe stipendiumi

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on ühine väljakutse, et Eesti ühiskond tervikuna muutuks järjest kriisikindlamaks läbi ohuteadlikkuse kasvatamise ja inimeste enda reaalse kriisivalmiduse. «Seetõttu on mul hea meel, et Eesti noored tunnevad huvi sisekaitse valdkonna vastu ja tahavad oma teadmisi arendada. Need kümme entusiastlikku stipendiaati pole mitte ainult eeskujuks oma kaasõpilastele, vaid ühiskonnas laiemalt,» ütles siseminister.