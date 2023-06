Kristina Kallas: järelevalve venekeelsete koolide üle pole olnud piisav

Kallas tõdes, et üleminek eestikeelsele õppele kõikjal Eestis on kindel. «Kohalikul omavalitsusel kui koolipidajal tuleb see sõnum viia ka oma koolijuhtideni,» ütles Kallas. «Praktika näitab, et vene õppekeelega koolides, kus on edu- ja eestimeelne juhtkond, saavad lapsed eesti keele selgeks. Kahetsusväärselt on aga neidki koole, mille lõpetajad teavad eesti keeles vaid üksikuid sõnu.»