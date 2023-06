Algas kandideerimine Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidesse

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk kinnitas, et mikrokraadiõpe muutub nii meil kui ka Euroopas järjest menukamaks, sest inimesed vajavad kiireid ja paindlikke võimalusi õppimaks uusi teadmisi ja oskuseid, mis võimaldavad muutuva tööturu nõudmistega kaasas käia. «Mikrokraadiprogramm on hea võimalus omandada või värskendada erialast pädevust, suurendada konkurentsivõimet tööturul, teha karjääripööret, aga ka paindlikult kraadini jõuda. Kuna mikrokraadiprogrammid on tasulised, loodame, et riik leiab tulevikus võimaluse nende tellimiseks olulistele sihtrühmadele. Oma töötajate erialast enesetäiendamist saavad toetada ka tööandjad,» lisas Valk.

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, milles arvestatakse tööturu vajadustega. See on loodud tasemeõppeainete põhjal ja osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega. Mikrokraadiprogrammide maht on 12–30 EAP-d ja need kestavad enamasti semestri või kaks. Programmi läbinu saab soovi korral jätkata tasemeõppes.